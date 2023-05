PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch Hofheim Wallau +++ Sachbeschädigung an PKW Hattersheim/Okriftel

Hofheim (ots)

1. Einbruch Hofheim Wallau

Hofheim, Rüdesheimer Straße, Mittwoch, 17.05.2023, 08:15 Uhr bis 08:45 Uhr

In Hofheim-Wallau haben unbekannte Personen die Terrassentür eines Reihenhauses aufgehebelt. Im Anschluss durchwühlten sie die Räume auf der Suche nach Wertgegenständen, wurden jedoch nicht fündig, sodass sie den Tatort ohne Beute verließen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06192/ 2079-0 um Hinweise.

2. Sachbeschädigung an PKW Hattersheim/Okriftel

Hattersheim, Jahnallee, 16.05.2023-17.05.2023, 22:00 Uhr bis 06:15 Uhr

In der Nacht vom 16.05.2023 zum 17.05.2023 kam es im Bereich der Jahnstraße in Hattersheim Okriftel zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Hierbei zerkratzte ein unbekannter Täter die Fahrerseite eines schwarzen Minis. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06190 / 2079-0 entgegen.

gefertigt: Hildesheim, PK

genehmigt: Hasler, PHK

