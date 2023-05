PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizei warnt vor erhöhtem Aufkommen an Anrufen falscher Polizeibeamter +++ Dachrinnenreinigung zu Wucherpreisen +++ Autodiebe entwenden PKW

Hofheim (ots)

1. Polizei warnt vor erhöhtem Aufkommen an Anrufen falscher Polizeibeamter, Kelkheim & Eppstein, 16.05.2023

(da)Am gestrigen Abend kam es in Kelkheim und Eppstein zwischen 21:30 Uhr und 23:30 Uhr zu einer Vielzahl von Anrufen falscher Polizeibeamter. Über 25 verunsicherte Bürgerinnen und Bürger meldeten sich beim polizeilichen Notruf sowie der zuständigen Polizeistation Kelkheim. Die Masche der Betrüger war dabei immer dieselbe: Vermeintliche Polizeibeamte rufen bei Bürgerinnen und Bürgern an und teilen mit, dass in der Nachbarschaft eine Einbrecherbande festgenommen worden sei. Diese hätten einen Notizzettel dabeigehabt. Auf dem Zettel stünde nun der Name der bzw. des Angerufenen sowie die Anmerkung, dass die- oder derjenige zu Hause über eine größere Menge Bargeld oder Gold verfügen würde. Nun wolle man als Polizei die Betroffenen warnen und abklären, ob tatsächlich Wertsachen im Haus verwahrt werden. Wird dies bejaht, drängt man seine Opfer, diese Wertsachen auszuhändigen, um es gegen Einbrüche zu schützen. Glücklicherweise sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Vorfälle aus der Nacht bekannt, bei denen die Betrugsanrufe "erfolgreich" waren. Nichtsdestotrotz führen derartige Betrugsmaschen leider immer wieder dazu, dass die Betroffenen um ihre Wertgegenstände gebracht werden.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch! Die Polizei ruft niemals unter der 110 an. Diese Telefonnummer wird bei seriösen Anrufen der Polizei nicht auf Ihrem Telefondisplay erscheinen.

Zu keinem Zeitpunkt würden Polizeibeamtinnen oder -beamte sich bei Ihnen melden und sie über Ihre Vermögenswerte ausfragen. Geben Sie am Telefon keinerlei Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse!

Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder sonstige Wertgegenstände an Ihnen fremde Personen!

Sprechen Sie mit Ihrem Freundes- und Verwandtschaftskreis über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei! Nutzen Sie hierzu die 110 oder die Telefonnummer Ihrer zuständigen Polizeistation.

Sollten Sie Fragen zu aktuellen Betrugsmaschen haben, wenden Sie sich an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus (praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de) oder für eine telefonische Beratung unter 06192 / 2079-231 an den Polizeilichen Berater Polizeioberkommissar Jürgen Seewald.

2. Dachrinnenreinigung zu Wucherpreisen

Hattersheim, 15.05.2023, 14:00 bis 17:30 Uhr

(da)Am Montag wurde ein 74-jähriger Hattersheimer Opfer von vier unseriösen Handwerkern, die seine Dachrinne zu Wucherpreisen instand setzten. Gegen 14 Uhr wurden jene an der Anschrift des Rentners vorstellig und boten an, die Dachrinne seines Wohnhauses zu reparieren. Der Hauseigentümer willigte ein und man vereinbarte mündlich einen Festpreis in Höhe von 500EUR. Nachdem die Arbeiten zur Zufriedenheit aller Beteiligten verrichtet worden waren, forderten die Handwerker jedoch nun das Zehnfache der vereinbarten Summe. Bei ihren Forderungen setzten sie den Rentner vehement unter Druck, als dieser angab, nicht über so viel Bargeld im Haus zu verfügen. Einer der Handwerker setzte sich dann zum Rentner in sein Auto und lies sich von ihm zu zwei Bankautomaten fahren. Seine Kollegen fuhren in einem weißen Transporter hinterher. Schlussendlich zahlte der Rentner 4.000EUR für die Leistungen an seinem Haus. Nach Auszahlung des Geldbetrags wollte der Chef der Handwerker noch den PKW des 74-Jährigen abkaufen. Hierauf ließ dieser sich jedoch nicht mehr ein. Als die Handwerker davongefahren waren, musste der 74-Jährige nun feststellen, dass neben seinen gezahlten 4.000EUR auch sein Portemonnaie weg war. Dies hatte einer der vier Handwerker im Laufe der Fahrt zu den Bankautomaten gestohlen. Der Handwerker, der im PKW des Rentners mitfuhr, konnte im Nachgang als ca. 35 Jahre alt, ca. 170cm groß mit schlanker Statur und schwarzem, vollen Haar sowie schwarzem Schnurrbart beschrieben werden. Er trug schwarze Arbeitskleidung mit einem blauen Hemd. Seine Kollegen konnten nicht näher beschrieben werden. Sie fuhren einen weißen Transporter mit polnischen Kennzeichen.

Haustürgeschäfte bergen häufig diverse Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die jedoch im Nachgang feststellen müssen, dass die versprochene Arbeit nicht sachgemäß oder gar nicht geleistet wurde und wenn zu einem sehr viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie vor möglichen Arbeiten das Unternehmen eingehend. Holen Sie sich verschiedene Angebote ein und halten Sie sämtliche Vereinbarungen vertraglich fest und ganz wichtig, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

3. Autodiebe entwenden PKW,

Kelkheim-Münster, Am Kirchplatz, 16.05.2023, 04:40 Uhr

(da)Am Dienstagmorgen wurde in Kelkheim-Münster ein hochwertiger PKW entwendet. Gegen 04:40 Uhr betraten die bisher Unbekannten das Gelände eines Autohauses in der Straße "Am Kirchplatz". Hier verschafften sie sich Zugang zu einem Lexus RX und fuhren in zunächst unbekannte Richtung davon. Aufgrund zeitnaher, intensiver Ermittlungsarbeit konnte das mittlerweile von den Autodieben zurückgelassene Fahrzeug noch am selbigen Tag wieder aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei bittet nun unter 06196 / 2073-0 um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die Personen am 16.05.2023 gegen 04:40 Uhr gesehen oder kann sonstige Hinweise zum Diebstahl in Kelkheim-Münster geben?

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell