POL-MTK: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus+++Mann entblößt sich+++Radfahrer bei Unfall leichtverletzt+++

Hofheim (ots)

1. Einbruchsversuch in Einfamilienhaus, Kelkheim, Tilsiter Straße, Sonntag, den 15.05.2023 bis Freitag, den 19.05.2023

(jk)Nach der Rückkehr aus dem Urlaub stellte der Geschädigte fest, dass unbekannte Täter versucht haben in sein Einfamilienhaus einzubrechen. An der rückwärtig gelegenen Terrassentür konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Dem oder den Tätern gelang es jedoch nicht in das Haus zu gelangen und entfernten sich unerkannt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Mann entblößt sich, Hofheim, Hattersheimer Straße, Freitag, den 19.05.2023, 23:51 Uhr

(jk)Am Freitagabend hat sich ein 36-jähriger Mann aus Hofheim, vor einer 20-jährigen Frau, ebenfalls aus Hofheim, in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Im Bereich des S-Bahnhofes habe der Mann an seinem Glied manipuliert und die Frau dabei angestarrt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

3. Radfahrer bei Unfall leicht verletzt, Bad Soden, Königsteiner Straße, Freitag, den 19.05.2023, 17:39 Uhr

(jk)Ein 55-jähriger Radfahrer wurde am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leichtverletzt. Der Radfahrer und ein 53-jähriger PKW-Fahrer befuhren die Königsteiner Straße in Richtung Königstein. Beim Überholen streifte der PKW-Fahrer den Radfahrer mit seinem Außenspiegel. Dabei verletzte dieser sich leicht am Handgelenk.

