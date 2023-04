BPOLI-WEIL: Gesuchter kann Geldstrafe bezahlen und entgeht Haftstrafe

Weil am Rhein (ots) - Aus Unmut über die Bahn soll eine verärgerte Bahnreisende in Weil am Rhein einen DB Mitarbeiter geschlagen, getreten und mit einem Schotterstein beworfen haben. Die Bundespolizei ermittelt gegen die Frau wegen gefährlicher Körperverletzung. Am Montagabend, den 3. April 2023, forderten DB Mitarbeiter im Umschlagbahnhof Weil am Rhein die ...

