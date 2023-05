POL-MTK: 67-Jährige Opfer eines Schockanrufs +++ Unbekannte schlagen Mann im eigenen Garten nieder +++ Raub unter Jugendlichen im Kurpark +++ Arbeitsmittel von Wertstoffhof entwendet

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. 67-Jährige Opfer eines Schockanrufs,

Hofheim, Frankfurt, 17.05.2023, 12:00 - 16:00 Uhr

(da)Am Mittwoch wurde eine 67-jährige Hofheimerin Opfer eines Schockanrufs. Gegen 12:00 Uhr meldete sich eine vermeintliche Polizistin telefonisch bei der Dame und teilte mit, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer bereits vom Gericht sowie Staatsanwaltschaft beschlossenen Untersuchungshaft des Sohnes müsse die Angerufene nun eine Kaution in Höhe von 135.000EUR zahlen. Als die Hofheimerin hierauf mitteilte, dass sie die geforderte Summe nicht leisten könne sondern lediglich hochwertigen Schmuck in einem Bankschließfach deponiert habe, wurde sie seitens der "Polizei" beauftragt, diesen abzuholen und zu einem Übergabeort nach Frankfurt zu bringen. In der Schulstraße 54 in Frankfurt-Sachsenhausen händigte die 67-Jährige schlussendlich im Glauben, ihrem Sohn zu helfen, gegen 16:00 Uhr den Schmuck an eine ihr unbekannte Person aus. Erst im Nachgang stellte sie fest, dass sie Opfer einer professionellen Betrügerei geworden war. Bei der Person, die in Frankfurt den Schmuck angenommen hatte, handelte es sich um einen Mann im Alter von ca. 50 Jahren. Er war ca. 170cm groß und verfügte über eine dickliche Statur. Bekleidet war er mit einem schwarzen Trainingsanzug und einer Brille. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Anrufe dieser Art führen doch leider immer wieder zum Erfolg. Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald sich angebliche Verwandte oder andere Behörden, egal über welches Medium, melden und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses Misstrauen vorhanden sein, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen Bitte gekommen war und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person persönlich erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei! Nutzen Sie hierzu die 110 oder die Telefonnummer Ihrer zuständigen Polizeistation.

Sollten Sie Fragen zu aktuellen Betrugsmaschen haben, wenden Sie sich an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus (praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de) oder für eine telefonische Beratung unter 06192 / 2079-231 an den Polizeilichen Berater Polizeioberkommissar Jürgen Seewald.

2. Unbekannte schlagen Mann im eigenen Garten nieder, Bad Soden, Freiligrathstraße, 17.05.2023, 23:00 Uhr

(da)Am Mittwoch wurde ein Mann im Garten seines Wohnhauses in der Freiligrathstraße von Unbekannten überrascht und niedergeschlagen. Als der Bad Sodener gegen 23:00 Uhr nach Hause kam, nahm er in seinem Garten zunächst seltsame Geräusche wahr. Kurze Zeit später kamen drei unbekannte, männliche Personen hervor, von denen einer mehrfach auf den Kopf des Hausbewohners eingeschlagen habe. Anschließend flüchteten alle drei Täter in Richtung des Eichwaldes. Aufgrund der Schläge war eine medizinische Versorgung durch einen Rettungswagen vonnöten. Der Verletzte beschrieb die drei Personen als ca. 170-180cm groß mit sportlich, kräftiger Statur. Sie waren allesamt dunkel gekleidet gewesen. Wer hat die Personen zum Tatzeitpunkt in Bad Soden gesehen? Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter 06196 / 9695-0 entgegen.

3. Raub unter Jugendlichen im Kurpark,

Bad Soden, Alter Kurpark, 19.05.2023, 00:05 Uhr

(da)Am Freitag gegen 00:05 Uhr wurde zwei Jugendliche im Alten Kurpark in Bad Soden ausgeraubt. Die zwei 16-Jährigen saßen auf einer Parkbank, als sich ihnen eine Gruppe von fünf weiteren Jugendlichen näherte. Während sich drei der Gruppe bedeckt hielten, taten sich die zwei übrigen als Rädelsführer hervor und forderten die zwei auf der Parkbank Sitzenden auf, ihre Handys und Bargeld herauszurücken. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, schlugen sie auf ihn ein. Hierdurch eingeschüchtert übergaben die Opfer daraufhin ihr Bargeld sowie Kopfhörer. Die Tätergruppe lief sodann mit ihrer Beute in Richtung Parkstraße davon. Im Rahmen der daran anknüpfenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizeikräfte einen der Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Der 17-jährige Bad Sodener leistete bei seiner Festnahme jedoch erheblichen Widerstand und beleidigte darüber hinaus die eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Glücklicherweise wurde hierdurch niemand verletzt. Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern dauern an. Diese konnten die Opfer wie folgt beschreiben: Die Unbekannten waren zwischen 17 und 19 Jahre alt. Einer trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Hose. Er hatte ein auffallend schmales Gesicht mit einem Muttermal. Der Zweite hatte eine kräftige Statur. Die dritte und vierte Person konnten nicht mehr detailliert beschrieben werden. Sie waren dunkel gekleidet und trugen ebenfalls Kapuzenpullover. Hinweise zur Tat sowie den Tätern nimmt die Polizeistation Eschborn unter 06196 / 9695-0 entgegen.

4. Arbeitsmittel von Wertstoffhof entwendet, Hofheim, Ahornstraße, 16.05.2023 18:10 Uhr - 17.05.2023, 17:00 Uhr

(da)Unbekannte verschafften sich von Dienstag auf Mittwoch Zugang zum Wertstoffhof der Stadt Hofheim in der Ahornstraße und entwendeten dort gelagerte Arbeitsmittel. Konkret hatten die Diebe es auf einen Laubbläser sowie eine Kehrmaschine im Gesamtwert von ca. 1.500EUR abgesehen. Auch wenn der genaue Tatzeitpunkt bisher nicht ermittelt werden konnte, beobachtete ein Zeuge am 16.05.2023 gegen 23:45 Uhr einen weißen VW-Caddy, der vor dem Wertstoffhof hielt. Weiterhin habe der Zeuge zu diesem Zeitpunkt Verladegeräusche gehört. Der Caddy verfügte über ein gelbes Kennzeichen. Wer hat den beschriebenen VW-Caddy im Tatzeitraum gesehen oder konnte weitere Feststellungen in diesem Zusammenhang machen? Die Polizeistation Hofheim nimmt unter 06192 / 2079-0 Hinweise entgegen.

5. Mehrere PKW in Vockenhausen zerkratzt, Eppstein-Vockenhausen, Taunusstraße, 17.05.2023, 18:00 Uhr bis 23:45 Uhr

(da)Unbekannte zerkratzten am Mittwochabend mehrere PKW in Eppstein-Vockenhausen. Die fünf betroffenen Fahrzeuge parkten hintereinander am Fahrbahnrand in der Taunusstraße. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der oder die Unbekannten einen Schlüssel für ihre Tat verwendeten. An allen fünf PKW entstand ein Sachschaden. Die Polizeistation Kelkheim bittet nun unter 06195 / 6749-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

6. Aktueller Blitzerreport

(da)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

