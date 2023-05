PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Keine Chance für falsche Polizeibeamte +++ Autodiebe entwenden BMW +++ Weitere Spiegelgläser entwendet +++ Porsche in Hattersheim zerkratzt +++ Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

Hofheim (ots)

1. Keine Chance für falsche Polizeibeamte, Hattersheim, 23.05.2023, 16:20 Uhr

(da)Am Dienstag bissen falsche Polizeibeamte bei einem Rentner aus Hattersheim auf Granit. Diese versuchten den 93-Jährigen mit ihrer professionellen sowie schauspielerisch geschulten Gesprächsführung zu überzeugen, dass ein Familienmitglied einen Verkehrsunfall verursacht habe und er nun eine Kaution in Höhe von 80.000EUR stellen solle. Der Rentner zeigte sich jedoch alles andere als geschockt, legte auf und informierte die Polizei. Auch wenn hier richtig gehandelt wurde, führen solche "Schockanrufe" immer wieder zum Erfolg. Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald sich angebliche Verwandte oder andere Behörden, egal über welches Medium, melden und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses Misstrauen vorhanden sein, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen Bitte gekommen war und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person persönlich erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei! Nutzen Sie hierzu die 110 oder die Telefonnummer Ihrer zuständigen Polizeistation.

Sollten Sie Fragen zu aktuellen Betrugsmaschen haben, wenden Sie sich an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus (praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de) oder für eine telefonische Beratung unter 06192 / 2079-231 an den Polizeilichen Berater Polizeioberkommissar Jürgen Seewald.

2. Autodiebe entwenden BMW,

Eschborn, Ginnheimer Straße, 23.05.2023, 12:00 - 14:30 Uhr

(da)In Eschborn kam es am Dienstagmittag zu einem Diebstahl eines hochwertigen Pkw. Das Fahrzeug - ein schwarzer BMW 840d xDrive - war gegen 12:00 Uhr in der Ginnheimer Straße abgestellt worden. Zwei Stunden später musste der Halter feststellen, dass die etwa 70.000EUR teure Limousine gestohlen worden war. Am BMW waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen "OF-MI 1901" angebracht. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 zu melden.

3. Weitere Spiegelgläser entwendet,

Flörsheim, Eddersheimer Straße, 20.05.2023, 15:00 Uhr bis 23.05.2023, 15:00 Uhr

(da)Gestern wurde von hiesiger Seite bereits über entwendete Spiegelgläser in Flörsheim berichtet. Nun kam ein weiterer Fall in der Eddersheimer Straße hinzu. Auch in diesem Fall war ein BMW das Objekt der Begierde der Autodiebe. Als möglicher Tatzeitraum kommt die Zeit vom Samstagabend bis Dienstagnachmittag in Betracht. Es wird von der gleichen Täterschaft wie im Fall in der Mozartstraße ausgegangen. Die Polizeistation Flörsheim nimmt unter 06145 / 5476-0 Hinweise entgegen.

4. Porsche in Hattersheim zerkratzt,

Hattersheim, Heddingheimer Straße, 23.05.2023, 10:00 - 10:40 Uhr

(da)Am Dienstag wurde ein Porsche Cayenne Ziel von Vandalismus. Das Fahrzeug war in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:40 Uhr in der Heddingheimer Straße abgestellt worden. In dieser Zeit machten sich der oder die Unbekannten am PKW zu schaffen und zerkratzten das Heck sowie die Fahrerseite. Hierdurch verursachten sie einen Schaden von weit über 1.000EUR. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06192 / 2079-0 entgegen.

5. Wildunfall auf Landstraße nach Langenhain, Hofheim-Langenhain, L 3018, 23.05.2023, 07:00 Uhr

(da)Ein Reh verursachte am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall auf der L 3018 in Richtung Hofheim-Langenhain. Gegen 07:00 Uhr befuhr eine 52-Jährige mit ihrem VW-Up besagte Landesstraße, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Ein zeitnahes Bremsen war nicht mehr möglich, sodass das Reh mit der Front des VW kollidierte und unmittelbar nach dem Aufprall verstarb. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt, jedoch entstand an ihrem PKW ein Sachschaden von schätzungsweise 3.000EUR. Die Polizei rät: Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden - rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus - bremsen Sie ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

6. Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt,

Liederbach-Niederhofheim, Höchster Straße / Am Wehr, 13.05.2023, 01:55 Uhr

(da)Im Nachgang zu einem schweren Verkehrsunfall in Liederbach-Niederhofheim am Samstag, den 13.05.2023 bittet die Polizeistation Kelkheim, dass sich Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls melden. Gegen 01:55 Uhr kam ein grauer Opel Corsa im Kreisverkehr Höchster Straße / Am Wehr von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme stand der Fahrer des PKW erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Vorfall soll von mehreren Zeuginnen und Zeugen beobachtet worden sein. Die Polizeistation Kelkheim bittet nun, dass sich diese unter 06195 / 6749-0 melden, damit die Unfallumstände abschließend geklärt werden können.

7. Gemeinsame Kontrollen der Polizei und Kommunen bei Verkehrstagen Ost, Eschborn, Bad Soden, Sulzbach & Schwalbach, 23.05.2023, 07:00 - 17:00 Uhr

(da)Am 23.05.2023 erfolgte wieder einmal die gemeinsame Kontrollaktion "Verkehrstage Ost" der Polizeistation Eschborn mit den Kommunen Bad Soden, Eschborn, Schwalbach und Sulzbach. Schwerpunktmäßig wurden Gurt- und Handyverstöße geahndet, aber auch die Ladungssicherung der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer stand im Vordergrund. Nach insgesamt 64 Fahrzeugkontrollen konnten die Verantwortlichen der Kommunen und der Polizei ein positives Fazit ziehen. Ein Großteil der Ertappten zeigte sich einsichtig und verärgert über die eigene Nachlässigkeit. Nur in Einzelfällen waren sich die Betroffenen keiner Schuld bewusst.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell