Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geldbörse im Geschäft entwendet

Bitburg (ots)

Am Dienstag, 01.08.2023, wurde einer Frau beim Einkauf gegen 15.00 Uhr im Kaufland in der Kölner Straße in Bitburg die Geldbörse entwendet. Sie hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt und drehte sich für einen Einkauf kurz vom Einkaufswagen weg. Als sie sich wieder dem Wagen zuwandte bemerkte sie, dass die Handtasche offen stand und die Geldbörse weg war.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu Taschendiebstählen in den Geschäften in Bitburg gekommen ist.

Bitte beachten Sie hierzu die nachfolgenden Hinweise: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

