POL-PDWIL: Festnahme aufgrund Haftbefehl

Brauneberg (ots) - Am Dienstag, 01.08.2023, in der Zeit zwischen 08h20 und 10h30, wurde ein in der Moselweinstraße 51 abgestellter weißer VW Golf von einem bislang unbekannten Täter entlang der gesamten linken Fahrzeugseite zerkratzt. Die Polizei fragt: Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen, welche mit der Straftat in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden erbeten an ...

mehr