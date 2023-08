POL-PDWIL: Polizei Zell sucht Eigentümer-/in eines Mountainbikes der Marke "Bulls"

Traben-Trarbach (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden in der Brückenstraße zwei Ruhebänke derart stark beschädigt, dass sie nicht mehr nutzbar waren. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Traben-Trarbach unter Tel. 06541/6270. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Traben-Trarbach Telefon: 06541-6270 pqtraben-trarbach@.polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle ...

