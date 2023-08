Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geparkter Pkw beschädigt

Traben-Trarbach (ots)

Am Sonntag, den 30.07.23, wurde im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 19.00 Uhr in Traben-Trarbach, Neue Rathausstraße, ein dort geparkter goldfarbener Pkw BMW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Traben-Trarbach unter Tel. 06541/6270.

