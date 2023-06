Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, weißes Pulver ist Zucker - Bruchhausen-Vilsen, Pflaster mit Farbe besprüht - Lembruch, Einbruch in Yogaschule ---

Diepholz (ots)

Lembruch - Einbruch

Durch ein Fenster drangen Unbekannte gewaltsam in eine Yogaschule in der Seestraße ein. Die Täter hatten es auf Bargeld und einen Akkustaubsauger abgesehen. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Der Einbruch wurde am Donnerstag gegen 13.40 Uhr festgestellt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

Stuhr - Weißes Pulver war Zucker

Am Donnerstag gegen Mittag entdeckte die Leitung der Kindertagesstätte in der Holländer Straße ein weißes Pulver im Garten des Geländes. Um die Kinder nicht zu gefährden, wurde der Garten gesperrt. Die Polizei nahm eine Probe des Pulvers und übergab diese dem Landeskriminalamt. Nach kurzer Begutachtung gaben den Spezialisten Entwarnung. Bei dem Pulver handelt es sich eindeutig um handelsüblichen Zucker. Das Gelände der Kindertagesstätte kann also wieder genutzt werden.

Weyhe - Auffahrunfall

Am Donnerstag gegen 15.20 Uhr befuhr eine 31-jährige Pkw-Fahrerin die Seckenhauser Straße (B 322) in Richtung B 6. Als sie aufgrund eines Rückstaus anhalten musste, erkannte die der nachfolgende 65-jährige Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf. Die 66-jährige Beifahrerin im Pkw der 31-Jährigen wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 3500 Euro.

Bassum - Einbruchdiebstahl

In der Nacht zu Freitag gegen 00:40 Uhr haben Unbekannte das Rolltor einer Firma in Bassum in der Industriestraße aufgehebelt und versucht in die Firma a einzudringen. Ohne Diebesgut verließen sie doch den Tatort. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter Tel. 04242-9690 zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Sachbeschädigung

Am Mittwoch zwischen 13:00 Uhr und 13:25 Uhr, haben mehrere Personen die Pflasterung des Wendeplatzes in der Straße Moorfeld in Bruchhausen-Vilsen mit schwarzer Lackfarbe besprüht. Dabei wurden die Schriftzüge "Grillen am Mittwoch" und "187" verwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252-938250, zu melden.

Bassum - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 15:50 Uhr wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall in Bassum auf der B 51 in Höhe Nordwohlde leicht verletzt. Eine 20-jährige Bassumerin wollte mit ihrem Pkw, von der Nordwohlder Dorfstraße kommend, auf die B51 aufbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden Lkw eines 41-jährigen Fahrers aus Riede. Es kam zum Zusammenstoß wobei die 20-jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell