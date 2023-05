FW Xanten: 30 frisch ausgebildete Einsatzkräfte für die Feuerwehren Alpen, Sonsbeck und Xanten

Feuerwehr Xanten

30 frisch ausgebildete Einsatzkräfte für die Feuerwehren Alpen, Sonsbeck und Xanten

Xanten

Samstag, 13.05.2023 - Am heutigen Samstag fand für 30 neue Einsatzkräfte der Feuerwehren Alpen, Sonsbeck und Xanten der Truppmann-Lehrgang seinen erfolgreichen Abschluss.

Unter den kritischen Blicken der Leiter der Feuerwehren der drei Kommunen sowie der nun als Prüfer tätigen Ausbilder mussten die neuen Einsatzkräfte ihr erworbenes einsatztaktisches Wissen und feuerwehrtechnisches Können in zwei realitätsnahen Einsatzübungen unter Beweis stellen:

Bei einem Verkehrsunfall wurden die Versorgung und Rettung einer eingeklemmten Person aus einem verunfallten PKW simuliert. Im Rahmen eines Brandeinsatzes musste eine vermisste Person aus einem vernebelten Produktionsbetrieb gerettet werden. Das Prüfungsgelände wurde in diesem Jahr dankenswerterweise von der Firma Terhoeven GmbH & Co. KG in Sonsbeck-Hamb zur Verfügung gestellt.

Nachdem am vorhergehenden Mittwoch die theoretische Prüfung abgelegt worden war, konnten die Feuerwehrmänner und -frauen am Samstag in insgesamt vier Gruppen jeweils beide Übungslagen erfolgreich bewältigen und die Prüfer von ihren erlernten Fähigkeiten überzeugen.

Feuerwehr bedeutet stets Teamarbeit, in diesem Fall über die Grenzen der drei Kommunen hinweg: Bereits seit vielen Jahren wird der Truppmann-Lehrgang in bewährter interkommunaler Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren aus Alpen, Sonsbeck und Xanten durchgeführt, die auch die Ausbilderinnen und Ausbilder aus ihren eigenen Reihen stellen.

Begonnen hatte der Lehrgang im Frühjahr und Herbst 2022, als bei der Feuerwehr Xanten die Module 1 und 2 (Einführung in den Feuerwehrdienst) ausgebildet wurden. Im Frühjahr 2023 ging es mit dem Modul 3 (Löscheinsatz) bei der Feuerwehr Sonsbeck weiter, im Anschluss erfolgte bei der Feuerwehr Alpen die Ausbildung im Modul 4 (Technische-Hilfeleistungs-Einsatz).

Insgesamt musste der Lehrgang auf diese Weise rund 160 Unterrichtsstunden in Bereichen wie Erste Hilfe, Gefahren der Einsatzstelle, Fahrzeug- und Gerätekunde, tragbare Leitern, Einsatzübungen u. v. m. erbringen.

Zum Abschluss der von allen 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestandenen Prüfung erfolgte am Feuerwehrhaus Hamb die Verabschiedung des Lehrgangs und die Übergabe der Urkunden durch die Lehrgangsleitung.

Mit dem abgeschlossenen Truppmann-Lehrgang steht den frisch ausgebildeten Truppmännern und -frauen nun der Weg zur weiteren Karriere in den freiwilligen Feuerwehren offen: Lehrgänge wie Sprechfunk, Atemschutz, Maschinist oder Truppführer werden sich in den nächsten Monaten und Jahren anschließen, um weitere Funktionen übernehmen zu können.

Wir wünschen den neuen Einsatzkräften viel Erfolg, aber auch viel Freude bei ihrer für die Allgemeinheit wichtigen Tätigkeit in den jeweiligen Einheiten.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell