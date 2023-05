Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Brandschutzerziehung beim Löschzug Xanten-Nord

Xanten (ots)

Freitag, 05.05.2023 - Am Freitag besuchten rund 40 Kinder der Kindergärten aus Vynen und Marienbaum den Löschzug Xanten-Nord am Feuerwehrhaus am Spettmannsweg.

Neben einem Einblick in die Aufgaben und Arbeitsweisen der Feuerwehr, wurde den Kindern das richtige Verhalten im Brandfall, sowie das korrekte Absetzen eines Notrufs vermittelt.

Danach wurden die Fahrzeuge ausgiebig in Augenschein genommen und kindgerecht deren umfangreiche Ausstattung erläutert. Zum Abschluss durfte natürlich auch das "Löschen" mit einem echten Feuerwehrschlauch nicht fehlen.

