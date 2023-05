Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Brand auf einem Campingplatz in Obermörmter

Xanten (ots)

Freitag, 05.05.2023, 23:54 Uhr - Kurz vor Mitternacht wurden die Löschzüge Xanten-Mitte, Xanten-Nord, sowie die Löschgruppen Wardt und Niedermörmter (Feuerwehr Kalkar) zum Husenweg in Obermörmter alarmiert.

Vor Ort war ein Geräteschuppen auf einem Campingplatz aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand dieser bereits im Vollbrand und drohte auf benachbarte Parzellen überzugreifen. Die Außenhaut eines Mobilheims war bereits in Mitleidenschaft gezogen worden. Gleichzeitig befanden sich noch mehrere Gasflaschen in dem Schuppen, sowie in unmittelbarer Umgebung.

Durch zwei Trupps unter umluftunabhängigen Atemschutz wurde das Feuer mit jeweils einem C-Rohr (100L/Min.) abgelöscht und die Ausbreitung verhindert. Anschließend wurde der Brandschutt auseinandergezogen, um verbliebene Glutnester ebenfalls zu löschen.

Der Einsatz der Feuerwehr endete nach ca. eineinhalb Stunden.

