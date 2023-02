Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230221-5-pdnms Zeugenaufruf nach versuchtem Raub, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 19.02.2023 zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr kam es in Rendsburg, Am Stadtsee in Höhe des Kulturzentums, Hohes Arsenal zum Versuch einer Raubtat zum Nachteil einer 77 Jahren alten Frau. Sie war mit ihrem Fahrrad in Richtung Herderschule unterwegs, als Unbekannte versuchten, ihr die Handtasche aus dem Fahrradkorb zu entwenden. Dies gelang nicht, da die ältere Dame den Trageriemen der Handtasche um die Sattelstütze gewickelt hatte. Auf der Straße Am Stadtsee kam plötzlich ein Radfahrer, der in gleicher Richtung fuhr, rechts fahrender Weise an ihre Seite. Sie spürte dann noch einen kräftigen Ruck und fiel über den Lenker ihres Rades zu Boden. Hier-bei erlitt sie erhebliche Verletzungen am Körper und in ihrem Gesicht. Die unbekannte Person entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Die Handtasche lag noch im Fahrradkorb. Die Gestürzte konnte nur eine vage Personenbeschreibung abgeben. Sie teilte mit, dass die Person dunkel gekleidet und mit einem Fahrrad unterwegs war. Ob zwischen dieser und den anderen Raubtaten ein Zusammenhang besteht, wird derzeit von der Kriminalpolizei geprüft. Die Polizei Rendsburg bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 04331/2208450.

