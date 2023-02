POL-NMS: 230221-4-pdnms Zeugenaufruf nach Gewässerverunreinigung, Rendsburg

Neumünster (ots) - Neumünster/ Erneut kam es am Dienstag, 21.02.2023, um 01.03 Uhr in Neumünster, im Nachtredder zu einer Brandlegung an einem PKW, der in einem Carport stand. Durch das Feuer der E-Klasse von MB kam es auch zum Brand des Carports. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden auch Fenster an dem angrenzenden Haus beschädigt. Dem Eigentümer gelang es ...

mehr