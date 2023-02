Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230221-1-pdnms Erneuter Brand eines PKW im Carport, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/ Erneut kam es am Dienstag, 21.02.2023, um 01.03 Uhr in Neumünster, im Nachtredder zu einer Brandlegung an einem PKW, der in einem Carport stand. Durch das Feuer der E-Klasse von MB kam es auch zum Brand des Carports. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden auch Fenster an dem angrenzenden Haus beschädigt. Dem Eigentümer gelang es noch ein Wohnmobil aus dem Carport zu entfernen, um weiteren Schaden zu verhindern. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei Neumünster bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 04321/9451111.

