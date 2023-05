Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Anbau nach Brand unbewohnbar

Xanten (ots)

Montag, 01.05.2023, 09:20 Uhr - Die Feuerwehr Xanten wurde am heutigen Montagmorgen zu einem Gebäudebrand auf der Straße "Am Gruithüs" alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war für die ersten Einsatzkräfte eine deutliche Rauchentwicklung erkennbar. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Anbau eines Wohngebäudes bereits im Vollbrand stand. Umgehend wurden mehrere Trupps zur Brandbekämpfung eingesetzt. Parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Einheiten aus Xanten-Mitte, Lüttingen und Birten sowie der Rettungsdienst des Kreises Wesel.

