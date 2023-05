Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Arbeitsreicher Sonntag für die Feuerwehr Xanten

Xanten (ots)

Sonntag, 07.05.2023 - Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Xanten war der gestrige Sonntag sehr arbeitsreich. Gegen 13:59 Uhr wurden die Einheiten Xanten-Mitte, Lüttingen und Birten zu einer Sammelunterkunft für Geflüchtete auf der Straße "Landwehr" alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Papierkorb brannte und auch schon Teile einer Matratze in Brand geraten waren. Das anwesende Personal konnte erste, erfolgreiche Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher einleiten. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle und belüftete den Bereich. Verletzt wurde niemand. Aufgrund eines kurzen aber intensiven Regenschauers häuften sich am frühen Abend die Einsätze, sodass im weiteren Verlauf alle Einheiten der Feuerwehr Xanten alarmiert wurden und ihre Feuerwehrhäuser besetzten. Insgesamt gab es 17 Einsatzstellen im Stadtgebiet. In den meisten Fällen handelte es sich um vollgelaufene Keller sowie überflutete Straßenzüge. Ein Tätigwerden der Feuerwehr war allerdings nur in einem Fall von Nöten, da in den meisten Fällen das Wasser bereits eigenständig wieder abgelaufen war bzw. die Pumpen der Feuerwehr nicht eingesetzt werden konnten. Der Einsatz konnte gegen 22:00 Uhr beendet werden.

