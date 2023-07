POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Sexuelle Belästigung während Sportveranstaltung

Pforzheim (ots) - Am späten Donnerstagabend versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein Einfamilienhaus in Pforzheim einzudringen. Der Einbrecher öffnete gegen 22:15 Uhr gewaltsam die Hauseingangstür des Einfamilienhauses in der Heinrich-Wieland-Allee. Durch die Geräusche wurden der Bewohner auf den Einbruch aufmerksam und überraschten den Eindringling, ...

mehr