Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Brauneberg in/aus Rohbau

Bernkastel-Kues (ots)

In der Zeit von Samstag, den 29.07.2023, 14:00 Uhr, bis Montag, den 31.07.2023, 06:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsgeschehen in einen Rohbau, welcher sich in der Ortslage von Brauneberg, direkt an der Moselweinstraße, befindet. Der Rohbau erstreckt sich hier bis zur Nussbaumallee, an das dortige Moselufer.

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang in das Innere der Baustelle und entwendeten zum Teil sperriges Diebesgut, welches mit mindestens zwei Personen in ein größeres Fahrzeug/Anhänger verladen wurde. Insgesamt wurde Diebesgut in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages entwendet.

Die Polizei Bernkastel-Kues bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in dem oben genannten Zeitraum ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt, welches sich in dem Bereich Moselweinstraße/Nussbaumallee aufhielt? Sind in der Vor-/Haupttatphase Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, welche sich verdächtig verhalten haben? Jegliche Feststellungen und weiterführende Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Tel.Nr.: 06531/9527-0 oder per Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de erbeten.

