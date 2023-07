Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Wohnungsbrand im Hochhaus

Helmstedt (ots)

12.07.2023, 01:28 Uhr. Helmstedt, Ernst-Reuter-Straße.

Gemeldet wurde ein Wohnungsbrand im 3. OG eines Hochhauses in der Ernst-Reuter-Straße. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, des Weiteren war unklar, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden. Es wurde umgehend eine Alarmstufenerhöhung auf Feuer3 durchgeführt, um kurzfristig weitere Einsatzkräfte vor Ort zu haben. Ein Trupp unter Atemschutz und Vornahme einer Leitung ging sofort zur Erkundung in die Wohnung vor. Es wurde keine Person gefunden, jedoch brannte es in der Küche der Wohnung. Das Feuer konnte zügig abgelöscht werden. Das Gebäude wurde vollständig evakuiert und die Personen durch den Rettungsdienst und das DRK Helmstedt betreut. Eine schwangere Person wurde mittels Drehleiter aus einer Nachbarwohnung vom Balkon gerettet, da sie nicht über den verrauchten Hausflur flüchten konnte. Im Anschluss wurde das Gebäude mittels mehrerer Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit, der Brandschutt ins Freie verbracht und dort abgelöscht. Die Brandwohnung ist nicht bewohnbar. Die restlichen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Einsatzstelle wurde abschließend der Polizei übergeben.

Im Einsatz: Ortsfeuerwehr Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Grasleben, DRK Kreisverband Helmstedt

Dauer: ca. 1,5 Stunden, Einsatzleiter: Marco Knuth, Fotos: Feuerwehr Helmstedt

