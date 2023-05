FW Helmstedt: Gebäudebrand am Großen Kirchhof (Korrekturmeldung)

Feuerwehr Helmstedt

Helmstedt (ots)

06.05.2023, 18:51 Uhr. Helmstedt, Großer Kirchhof

Gemeldet wurde eine unklare Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude am Großen Kirchhof. Bei Eintreffen des Einsatzleiters drang bereits dichter Rauch aus dem Erdgeschoss. Da unklar war, ob sich noch Personen in Gebäude befinden wurde sofort das Alarmstichwort auf "Feuer Personenrettung" erhöht und umgehend Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung eingesetzt. Im Gebäude konnte keine Person vorgefunden werden, jedoch konnte ein Hund nur noch Tod geborgen werden. Im weiteren Verlauf wurden rund ein Dutzend Trupps zur Brandbekämpfung im Gebäude und über die Drehleiter eingesetzt. Das Feuer hatte sich im Erdgeschoss massiv ausgebreitet und anschließend in die Zwischendecke gefressenen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich daher intensiv hin.

Der Bewohner der Brandwohnung war nicht anwesend. Eine Person aus der benachbarten Wohnung konnte das Gebäude selbstständig verlassen und wurde bei Nachbarn zeitweise untergebracht.

Im weiteren Verlauf wurde die Hygienekomponente der Ortsfeuerwehr Offleben-Reinsdorf alarmiert, um die kontaminierte Bekleidung der Angriffstrupps auszutauschen sowie Wechselkleidung zu stellen. Des Weiteren kam die Kreisfeuerwehr Helmstedt mit dem Abrollbehälter Atemschutz zur Einsatzstelle, um weitere Atemschutzgeräte zu liefern. Das DRK Helmstedt verschaffte einen Überblick mit ihrer Drohne mittels Luft- und Wärmebildaufnahmen des Gebäudes und stellten Kaltgetränke bereit. Auch Bürgermeister Wittich Schobert sowie der 1. Stadtrat Henning Konrad Otto verschafften sich einen Überblick der Lage. Otto kümmerte sich zudem um die Unterbringung der beiden Personen, da das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist.

Das THW übernahm letztlich die Sicherung des Gebäudes, in dem die Zugänge verschlossen wurden. Die Einsatzstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Insgesamt waren rund 110 Einsatzkräfte vor Ort.

Ortsfeuerwehr Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Offleben-Reinsdorf, Grasleben, Kreisfeuerwehr Helmstedt, DRK Helmstedt, THW Helmstedt Dauer: ca. 4 Stunden Einsatzleiter: Jan Lachmann Fotos: Feuerwehr Helmstedt

