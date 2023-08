Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Horn, Lkr. Konstanz) Erneut Diebstähle aus unverschlossenen Autos (06./07.08.2023)

Gaienhofen, Horn (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen ist es im Ortsgebiet von Gaienhofen-Horn erneut zu Diebstählen aus unverschlossenen Autos gekommen. Ein unbekannter Täter öffnete den unverschlossen im Hofraum eines Anwesens in der Straße "In der Reute" abgestellten grünen VW Polo und entwendete daraus Münzgeld und Bekleidung. In der Waldblickstraße erbeutete der unbekannte Dieb aus einem nicht abgeschlossenen schwarzen Ford C-Max ebenfalls Kleingeld und einen Rucksack. Der Polizeiposten Gaienhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07735 97100, zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, keine Wertsachen im Auto zu lassen und das Fahrzeug nach Verlassen immer abzuschließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell