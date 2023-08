Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fußgänger stößt mit Radfahrer zusammen (07.08.2023)

Konstanz (ots)

Ein Fußgänger ist beim Zusammenstoß mit einem Radfahrer an der Unterführung am Sternenplatz am Montagnachmittag verletzt worden. Ein 45-jähriger Radler fuhr auf dem Radweg stadteinwärts. Als ein 79 Jahre alter Fußgänger den Radweg unter der Unterführung in Richtung Spanierstraße überquerte, prallte er mit dem Radfahrer zusammen, woraufhin beide zu Fall kamen. Der 45-Jährige blieb unverletzt, der Senior verletzte sich glücklicherweise nur leicht.

