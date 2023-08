Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Wangen, Lkr. Konstanz) Exhibitionist - Polizei bittet um Hinweise (05.08.2023)

Öhningen, Wangen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Samstagabend in der Straße "Im Hofergärtle" zugetragen hat. Gegen 17.50 Uhr ist eine 59-jährige Frau zu Fuß von Wangen in Richtung Kattenhorn unterwegs. In der Straße "Im Hofergärtle" traf sie im Bereich eines Holzschuppens auf einen Mann mit nacktem Oberkörper und heruntergelassener Hose. Der Unbekannte sprach die Frau an und befriedigte sich dabei an seinem entblößten Geschlechtsteil. Zu dem Mann liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: etwa 30-40 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, schlank, dunkelblondes, volles, lockiges Haar. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, oder die Hinweise auf seine Identität geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell