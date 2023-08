Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Leitplanken entlang der Eisenbahnstraße mit Graffiti beschmiert- Polizei sucht Zeugen (07.08.2023)

Rottweil (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, hat eine bislang unbekannte Zeugin einen Anwohner der Eisenbahnstraße auf einen jungen Mann aufmerksam gemacht, der die Schriftzüge "TPZ", "HEROS", "BLEI x KURWA x FASER x NOIS x FARE" auf Leitplanken entlang der Eisenbahnstraße mit einem schwarzen Graffitistift gemalt haben soll. Der Anwohner nahm daraufhin die Verfolgung des Mannes auf und verständigte dabei die Polizei. Der 23-Jährige konnte in der Folge in einem Zug am Bahnhof Rottweil von der Polizei kontrolliert werden. Die Polizei in Rottweil hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, insbesondere die unbekannte Zeugin, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

