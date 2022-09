Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Polizeidirektion Oldenburg beteiligt sich am "Tag des Notrufs" +++ Leitstelle öffnet ihre digitalen Türen +++

Oldenburg (ots)

Wie auch in den vergangenen Jahren beteiligt sich die Polizeidirektion Oldenburg an diesem Samstag, 01. Oktober 2022, wieder am bundesweit stattfindenden "Tag des Notrufs". An diesem Tag erhalten Bürgerinnen und Bürger Einblicke in die vielfältige und abwechslungsreiche Arbeit der Leitstelle in Oldenburg, wo täglich zwischen 500 bis 2500 polizeirelevante Notrufe über die bekannte Notrufnummer 110 eingehen.

In der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr wird das Social Media-Team der Polizeidirektion Oldenburg am morgigen Samstag über aktuelle Einsätze aus dem gesamten Zuständigkeitsbereich der Behörde twittern. Die eingehenden Notrufe und die draus resultierenden polizeilichen Maßnahmen sollen so mit der Öffentlichkeit geteilt werden.

Dies alles geschieht selbstverständlich unter Wahrung des Datenschutzes.

Fast genau vor 10 Jahren, am 18.09.2012, wurden die Leitstellen der sieben Polizeiinspektionen - in einem damals landesweit einmaligen Projekt - in der Leitstelle der Polizeidirektion Oldenburg zusammengeschlossen. Damit stellt sie seitdem die zentrale Anlaufstelle für knapp 1,7 Millionen Menschen in polizeilichen Notrufsituationen dar. Im Schnitt werden von dort täglich rund 700 polizeiliche Einsätze für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor Ort koordiniert. Insgesamt wurden seit der Inbetriebnahme im September 2012 mehr als 2,2 Millionen Notrufe angenommen, bewertet und entsprechende polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Dies wird durch mehr als 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schichtsystem gewährleistet.

"Unsere Leitstelle bildet mit gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und moderner Technik das Fundament des polizeilichen Einsatzmanagements. Wer 110 wählt, landet in professionellen Händen und wird rund um die Uhr Hilfe erhalten", so Polizeipräsident Johann Kühme.

Wer den "Tag des Notrufs" live verfolgen möchte, kann über #polizei110 auf dem Twitter-Kanal der Polizeidirektion Oldenburg (@PD_Oldenburg) und auf den Kanälen der Polizeiinspektionen (@Polizei_DH; @Polizei_DEL; @Polizei_CLP_VEC; @Polizei_OL; @Polizei_WHV_FRI; @Polizei_CUX; @Polizei_VER_OHZ) tun. Darüber hinaus werden auch Beiträge auf den Plattformen Instagram und facebook gepostet.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell