POL-KN: (VS-Villingen) Streifvorgang zwischen zwei Autos auf der Berliner Straße mit folgender Unfallflucht - Polizei sucht Unfallzeugen

Nach einem Streifvorgang zwischen zwei Autos am späten Montagnachmittag auf der Berliner Straße mit folgender Unfallflucht sucht die Polizei dringend Unfallzeugen. Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 30-Jährige mit einer schwarzen Limousine des Typs Kia Stinger auf dem linken Fahrstreifen der zweispurig in südlicher Richtung verlaufenden Berliner Straße auf die Richthofenstraße zu. Ein in gleicher Richtung fahrender Autofahrer wechselte kurz nach der Kreuzung Karlsruher Straße vom rechten auf den linken Fahrstreifen, ohne auf den dort schon fahrenden Kia zu achten. Zwischen beiden Autos kam es zu einem Streifvorgang, wobei am Kia rund 2000 Euro Sachschaden entstand. Ohne anzuhalten und sich um den verursachten Unfall zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer in Richtung Richthofenstraße davon. Zum Unfallzeitpunkt herrschte reger Verkehr und andere Verkehrsteilnehmer dürften den Unfall mitbekommen haben. Personen, die Angaben zu dem Unfall oder dem geflüchteten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel.: 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

