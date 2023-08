Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Rund 10.000 Euro Schaden bei einem Unfall im Begegnungsverkehr (07.08.2023)

Spaichingen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, ist es auf der Hauptstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein 67-jähriger Fahrer eines BMW war auf der Hauptstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Vermutlich aufgrund von Ablenkung bemerkt der Mann zu spät, dass ein vor ihm fahrendes Auto seine Geschwindigkeit verringerte. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, steuerte der BMW-Fahrer seinen Wagen nach links auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenkommende 35-Jährige, die in Richtung Balgheim fuhr, erkannte die Situation und wich mit ihrem VW noch nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Trotzdem kam es zu einem Streifvorgang zwischen dem BMW und dem VW. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am VW und am BMW auf je etwa 5.000 Euro.

