POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Zwei junge Männer nach Diebstahl aus einem geparkten Auto vorläufig festgenommen

Konstanz (ots) - Nach einer räuberischen Erpressung in einer Bankfiliale am Sonntagmorgen hat die Polizei am Sonntagabend einen Tatverdächtigen festgenommen der mittlerweile in Haft gekommen ist. Gegen 10 Uhr betrat ein 67-jähriger Mann die Filiale einer Bank in der Straße "Am Wollmatinger Ried". Dort kam es ...

