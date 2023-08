Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - 34-Jähriger nach räuberischer Erpressung in einer Bankfiliale in Haft (06.08.2023)

Konstanz (ots)

Nach einer räuberischen Erpressung in einer Bankfiliale am Sonntagmorgen hat die Polizei am Sonntagabend einen Tatverdächtigen festgenommen der mittlerweile in Haft gekommen ist.

Gegen 10 Uhr betrat ein 67-jähriger Mann die Filiale einer Bank in der Straße "Am Wollmatinger Ried". Dort kam es zunächst zu einer verbalen und schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung mit einem dort lagernden 34 Jahre alten Mann. Der 67-Jährige ging hierbei zu Boden, woraufhin der Beschuldigte mehrfach auf ihn eintrat. Weiterhin forderte dieser unter Drohung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Der Verletzte händigt daraufhin unter großer Angst mehrere hundert Euro Bargeld aus. Anschließend verließ der Angreifer die Bankfiliale. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen gelang es Beamten des Polizeireviers Konstanz am Sonntagabend, den 34-jährigen Tatverdächtigen im Vorraum einer Sparkassenfiliale im Stadtgebiet vorläufig festzunehmen. Nach Vorführung bei einem Haftrichter am Montagvormittag, erließ dieser auf Antrag der die Ermittlungen leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz schließlich einen Haftbefehl gegen den vorbestraften und wohnsitzlosen Mann, der schließlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen die den in der Bank bettelnden Mann am Vormittag wahrgenommen haben, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Konstanz unter 07531 995-0 zu melden.

