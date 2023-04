Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zukunftstag 2023 bei der Polizei Wolfsburg

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 25.04.2023

Nach gut drei Jahren Corona bedingte Abstinenz beteiligt sich die Polizei Wolfsburg wieder an dem am kommenden Donnerstag bundesweit stattfindenden Zukunftstag. Aus den ursprünglich angekündigten 50 Plätzen für Schülerinnen und Schülern von Wolfsburger Schulen sind letztendlich über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer geworden, sich einen Einblick in die Arbeit einer Polizeikommissarin oder eines Polizeikommissars verschaffen wollen. "Die am 29. Januar freigeschaltete Internetseite war so stark frequentiert, dass die Plätze binnen weniger Minuten belegt waren," so der Organisator bei der Polizei Wolfsburg, Thomas Figge. Für den am 27. April 2023 stattfindenden Zukunftstag konnten sich Mädchen und Jungen ab der 7. Klasse von Wolfsburger Schulen online per Internet bewerben. Die Veranstaltung wird am Donnerstag um 08.00 Uhr mit einer Begrüßung beginnen. Um 08.30 Uhr wird die Polizeidiensthundführerstaffel Verwendungs- und Einsatzmöglichkeiten eines Polizeidiensthundes darstellen. Um 09.30 Uhr erfolgt ein Beitrag zum Thema "Waffen und verbotene Gegenstände". Von 10.30 Uhr bis 14.00 Uhr werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kleingruppen auf dem Dienststellengelände bewegen und Aktionsstände zu folgenden Themen besuchen: Erkennungsdienst, Gewahrsam, Rauschbrille, EScooter/Fahrrad, Betäubungsmittel und natürlich Berufswerbung. Der Zukunftstag 2023 findet wie jedes Jahr auf dem Gelände der Polizei in Wolfsburg in der Heßlinger Straße 27 statt.

Alle Medienvertreter sind zur Berichterstattung in Wort und Bild recht herzlich eingeladen.

