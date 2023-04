POL-WOB: Diebstahl eines Holzspalters

Helmstedt (ots) - Am Samstag, gegen 11:30 Uhr parkte der Geschädigte seinen VW-Golf auf dem REWE-Parkplatz in der Memelstraße in Helmstedt. Als er von seinem Einkauf zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Ein Unfallverursacher machte sich nicht bemerkbar. Sollte jemand diesen Vorfall beobachtet haben, bitte bei der Polizei Helmstedt melden. Rückfragen bitte an: Polizei Helmstedt ...

