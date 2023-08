POL-KN: (Rottweil) Unbekannte Farbschmierer in der Eisenbahnstraße unterwegs- Hinweise erbeten (04.-07.08.2023)

Tuttlingen (ots) - Ein Motorradfahrer hat bei einem Sturz auf der Landesstraße 277 am Montagmorgen leichte Verletzungen erlitten. Ein 16 Jahre junger Mann fuhr gegen 6 Uhr mit einer Honda JC50 auf der L 277 von Tuttlingen in Fahrtrichtung Nendingen. Auf der nassen Straße rutschte das Zweirad in einer Kurve auf Höhe des Steinbruchs nach rechts von der Straße und ...

mehr