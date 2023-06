Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Bankmitarbeiter gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen-

Gleich zweimal scheiterten Betrüger am Montag, 05.06.2023, mit der Masche als falsche Bankmitarbeiter an ihren aufgeweckten Opfern. Mit Personenbeschreibungen sucht die Polizei nach den Tatverdächtigen.

Eine Bielefelderin erhielt gegen 11:30 Uhr einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Der Mann behauptete, eine ungewöhnliche hohe Abbuchung auf dem Konto der Seniorin erkannt zu haben und somit sei die Kontrolle ihrer Bankkarte durch die Bank erforderlich. Wenige Minuten nach dem Telefongespräch klingelte es an ihrer Wohnungstür in der Gunststraße. Der davorstehende Mann teilte der Bielefelderin mit, Mitarbeiter der Bank zu sein und versuchte sich an ihr vorbei in die Wohnung zu schieben. Die Seniorin fragte nach seinem Ausweis. Als der Täter keinen vorzeigen konnte, schlug sie ihm sofort die Tür vor der Nase zu.

Das Opfer beschrieb den an der Tür stehenden Mann als 25 bis 30 Jahre alt, mit einer Größe von circa 175 cm und dunklen Haaren. Er trug einen Drei-Tage-Bart, ein weißes Polo-Shirt und eine helle Jeans mit auffälligen Flicken sowie unten umgekrempelt. Insgesamt war er von ungepflegter Erscheinung und sprach akzentfrei.

Gegen 13:40 Uhr erhielt eine Anwohnerin des Torfstichwegs ebenfalls einen Anruf eines falschen Bankmitarbeiters. Dieser teilte ihr mit, dass eine hohe Abbuchung auf ihrem Konto aufgefallen sei. Als die Bielefelderin mitteilte, diese Abbuchung nicht vorgenommen zu haben, gab der vermeintliche Bankmitarbeiter an, sie an die Polizei weiterzuleiten. Jedoch bemerkte die Seniorin, dass das Gespräch mit der identischen Stimme des Bankmitarbeiters - nur jetzt als vermeintlicher Polizist- weiterging. Er teilte ihr mit, dass sie aufgrund des Betruges ihre Bankkarte abgeben müsse und gleich jemand diese abholen werde. Nach dem Gespräch rief die Bielefelderin sofort die Polizei Bielefeld an. Als es wenig später an ihrer Tür klingelte, öffnete sie diese nicht.

Vor der Tür stand ein 25 bis 35 Jahre alter, 170 cm großer, schlanker Mann mit einem dunklen Vollbart und kurzen dunklen Haaren. Er war bekleidet mit weißem Hemd und hellblauer Jeanshose.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.ie

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell