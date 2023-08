POL-KN: (Dietingen/ Lkr. Rottweil) Unbekannte klauen drei Mountainbikes aus einer verschlossenen Garage (06./07.08.2023)

Tuttlingen-Nendingen (ots) - Zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus ist es am frühen Montagmorgen, gegen 1.45 Uhr, in der Peterstraße gekommen. Der Hausbewohner hielt sich im Erdgeschoss seines Hauses auf. Durch ein lautes Geräusch wurde er aufmerksam und stellte bei der Suche nach der Ursache fest, dass ein Fenster im Treppenhaus offenstand. An diesem waren ...

mehr