POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer flüchtet in Lemwerder vor der Polizei

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen haben von einer Baustelle in Delmenhorst Stromkabel entwendet und hohen Sachschaden verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Sonntag, 25. Juni 2023, 17:00 Uhr, bis Montag, 26. Juni 2023, 06:00 Uhr, begaben sie sich auf eine Baustelle in der Annenheider Allee, zwischen Niedersachsendamm und ...

