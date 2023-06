Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Nach Ruhestörung in Gewahrsam genommen und dabei Widerstand geleistet

Delmenhorst (ots)

Anwohner aus der Innenstadt von Delmenhorst meldeten der Polizei am Sonntag, 25. Juni 2023, gegen 01:45 Uhr, eine Ruhestörung. Der Verursacher wurde angetroffen, zeigte keine Einsicht und musste in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand.

Der Verursacher wurde vor einer Parfümerie in der Innenstadt angetroffen, wo er laute Musik abspielte und herumschrie. Nach einem ersten Gespräch mit den Beamten der Polizei verließ der 31-Jährige die Innenstadt. Um 02:35 Uhr gingen erneut Beschwerden über ruhestörenden Lärm in der Innenstadt bei der Polizei ein. Wieder trafen die Beamten auf den 31-Jährigen, die ihn der Innenstadt verwiesen. Gegen 02:50 Uhr trafen sie den Mann erneut an und wollten ihn zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam nehmen. Dabei leistete der 31-Jährige erheblichen Widerstand und fügte einer Beamtin durch einen Biss in die Hand leichte Verletzungen zu.

Gegen den 31-jährigen Verursacher wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Da er vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, musste eine Blutprobe entnommen werden. Aus dem polizeilichen Gewahrsam wurde der Mann am Morgen von Sonntag, 25. Juni 2023, entlassen.

