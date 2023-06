Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung der Polizei Delmenhorst vom 25.06.2023

Delmenhorst (ots)

+++ Diebstahl eines Kraftfahrzeugs +++

27755 Delmenhorst, Fehmarnstraße

Am Morgen des 24.06.2023 bemerkte ein 43jähriger Delmenhorster aus der Fehmarnstraße, dass sein Schlüsselbund fehlen würde. Als er diesen zu suchen begann, stellte er auch das Fehlen seines PKWs aus der Garage fest. Durch die App des Fahrzeugherstellers konnte das Fahrzeug dann geparkt in Schleswig-Holstein geortet werden. Die alarmierte Polizei konnte den Ford im Wert von ca. 28.000 Euro in einer bundesländerübergreifenden Zusammenarbeit sicherstellen. Vermutlich hatte der minderjährige Sohn den Schlüsselbund von außen in der Haustür stecken gelassen, weshalb der bislang unbekannte Dieb einfaches Spiel hatten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

+++ Einbruch in ein Parzellengebäude +++

27751 Delmenhorst, Diepholzer Straße

In der Nacht von Freitag den 23.06.2023 auf Samstag drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Parzellengebäude in der Diepholzer Straße ein. Aus diesem wurde ein roter Vertikutierer im Wert von ca. 160 Euro entwendet. Hinweise zu Tat oder Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei Delmenhorst entgegen.

+++ Verkehrsunfall mit Trunkenheit +++

27749 Delmenhorst, Bremer Straße 181

Am Samstag den 24.06.2023 touchierte ein 48jähriger Delmenhorster gegen 14:30 Uhr beim Einparken auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Bremer Straße mit seinem PKW den daneben stehenden PKW. Als Zeugen den Fahrzeugführer ansprechen, bemerken sie eine deutliche "Alkoholfahne". Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei dem Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von 2,56 Promille feststellen. Der Führerschein des Herrn wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell