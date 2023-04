Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stendal und der Polizeiinspektion Stendal Tötungsdelikt

Wolfsburg, Helmstedt, Stendal (ots)

Stendal, 21.04.2023

Am 20.04.2023 wurde in Niedersachsen in der Gemeinde Bahrdorf in den frühen Abendstunden eine tote Frau aufgefunden. Es handelt sich hierbei um die seit dem 04.03.2023 vermisste Kezhia aus Klötze. Die Tote war dort in unmittelbarer Nähe eines Kieswerkes entdeckt worden. Durch kriminalistische Kleinstarbeit erstellten die Ermittler eine Weg-Zeit Berechnung anhand des Fahrtenschreibers aus dem Firmenfahrzeug des 42-jährigen Beschuldigten. Zeugenaussagen und ausgewertete Fahrzeugdaten führten schließlich zum Ablageort.

Der Beschuldigte wurde noch am gleichen Tag vorläufig festgenommen und wird heute mit dem Antrag der Staatsanwaltschaft Stendal auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags dem Haftrichter vorgeführt.

Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt. Die Obduktion zur Klärung ist beantragt.

Weiter Auskünfte zu dem Fall über die Pressestelle der Polizeiinspektion Stendal, Telefon (03931) 682-317

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell