POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kontrolle eines Pkws in Brake

Delmenhorst (ots) - Anwohner aus der Innenstadt von Delmenhorst meldeten der Polizei am Sonntag, 25. Juni 2023, gegen 01:45 Uhr, eine Ruhestörung. Der Verursacher wurde angetroffen, zeigte keine Einsicht und musste in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Der Verursacher wurde vor einer Parfümerie in der Innenstadt angetroffen, wo er ...

