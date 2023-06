Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von Stromkabeln von Baustelle +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen haben von einer Baustelle in Delmenhorst Stromkabel entwendet und hohen Sachschaden verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, 25. Juni 2023, 17:00 Uhr, bis Montag, 26. Juni 2023, 06:00 Uhr, begaben sie sich auf eine Baustelle in der Annenheider Allee, zwischen Niedersachsendamm und Reinersweg. Hier verschafften sie sich Zutritt zu einer Lagerhalle, in der mehrere Kabeltrommeln lagerten. Diese rollten sie ab und entwendeten mehrere hundert Meter der Kabel. So entstanden Schäden von mehreren tausend Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell