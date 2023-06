Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 20.06.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Winterreifen gestohlen ++

Ottersberg. Am späten Sonntagabend kam es zu einem Einbruch in mehrere Container auf einem Firmengelände in der Stellmacherstraße.

Gegen 22:45 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf das frei zugängliche Firmengelände und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu mehreren Containern. Aus einem der Container entwendeten die Täter Winterreifen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Achim bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zum Einbruch unter 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Werkstatt ++

Lilienthal. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Straße Am Wolfsberg.

Gegen 00:45 Uhr verschafften sich mindestens drei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt eines Automobilhändlers. Die Täter nahmen Bargeld sowie Werkzeug an sich und flüchteten anschließend in Richtung zur Alten Wörpe.

Die Polizei Osterholz bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, diese unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Einbruch in Buchhandlung ++

Lilienthal. Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich ein Einbruch in eine Buchhandlung in der Hauptstraße.

Mindestens drei bislang unbekannte Täter warfen gegen 02:30 Uhr eine Verglasung der Buchhandlung ein und gelangten so ins Gebäudeinnere. Hier entwendeten die Täter Bargeld und Tabakware und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei Osterholz bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Radfahrer leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Baustraße, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte.

Ersten Informationen zufolge beabsichtigte ein 55-jähriger Fahrer eines Kia gegen 09:45 Uhr vom Parkplatz der Volksbank nach rechts auf die Baustraße einzubiegen. Hierbei übersah dieser einen von rechts kommenden 48-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fahrradfahrer leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell