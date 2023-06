Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schwerer Verkehrsunfall auf der A27 - Dauer der Sperrung weiter unbekannt

Achim (ots)

Am Montagmittag kam es auf der A27 in Höhe Achim und in Fahrtrichtung Bremen/Cuxhaven zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich mehrere Personen Verletzungen zuzogen (wir berichteten).

Nach der ersten Meldung zum Verkehrsunfall liegen nun weitere Informationen vor. Demnach wurden insgesamt sieben Personen durch das Unfallgeschehen verletzt. In der ersten Meldung war die Polizeiinspektion Verden/Osterholz noch von acht Verletzten ausgegangen. Rettungskräfte brachten den Informationen zufolge fünf Personen mit leichten und zwei Personen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Auch der 53-jährige Tanklastwagenfahrer war unter den Schwerverletzten. Bei den sechs Verletzten aus den zwei Pkw und dem Wohnmobil handelt es sich um zwei Frauen und vier Männer im Alter zwischen 42 und 58 Jahren.

Die Vollsperrung der A27 in Fahrtrichtung Bremen/Cuxhaven in Höhe Achim wird indes voraussichtlich bis in die späten Abendstunden andauern. Der Tank des Sattelzuges war beschädigt worden, sodass geladenes Flüssiglatex in geringer Menge auslief. Nun muss das Latex aus dem Tank abgepumpt werden, bevor quer auf der gesamten Fahrbahn liegende Sattelzug aufgerichtet werden kann und die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt wird. Ortskundige sollten den Bereich weiträumig umfahren. Die Dauer der Maßnahmen kann derzeit nicht abgesehen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell