POL-VER: Schwerer Verkehrsunfall auf der A27 - Dauer der Sperrung unbekannt, mehrere Personen verletzt

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Landkreis Verden Verden Am Freitagvormittag befuhr ein 22-jähriger Radfahrer mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,56 Promille die Marienstraße. Zeugen meldeten den Sachverhalt der Polizei. Der Radfahrer wurde an der Wohnanschrift angetroffen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Achim Eine am Freitagabend in der Straße Am Schraderberg ...

