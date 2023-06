Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme bei Binnengrenzfahndung

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei hat im Rahmen der Binnengrenzfahndung einen 36-Jährigen festgenommen, der mit Haftbefehl gesucht wurde.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Montagabend (12.06.23) an einer Tank- und Rastanlage nördlich von Freiburg an der A5. Gesucht wurde der Mann mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zu bezahlen war eine Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro. Der 36-Jährige konnten den Betrag nicht aufbringen und wurde durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell