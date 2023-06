Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter will Diebstahl bei der Bundespolizei anzeigen und landet in Haft

Freiburg im Breisgau (ots)

Weil man ihm die Geldbörse gestohlen hatte, meldete sich ein 27-Jähriger bei der Bundespolizei. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl. Nun sitzt der Mann, dem gewerbsmäßiger Diebstahl und Drogenbesitz vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft.

Am Freitagmorgen, den 9. Juni 2023, wollte der 27-Jährige beim Bundespolizeirevier in Freiburg im Breisgau eine Verlustanzeige erstatten. Bei der Überprüfung der Personalien des deutschen Staatsangehörigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Diebstahls und des unerlaubten Besitzes von Drogen sowie dem Umstand, dass es sich bei dem Mann um einen Wiederholungstäter handelt, erließen die Justizbehörden einen Untersuchungshaftbefehl. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizeibeamten Drogen auf. Darüber war der Festgenommene so erbost, dass er die Beamten verbal beleidigte. Die Bundespolizei führte ihn dem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort wartet er auf seine Gerichtsverhandlung. Ferner wird er sich wegen eines erneuten Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell