BPOLI-WEIL: Gesuchter fährt mit Fahrrad und Betäubungsmittel über die Grenze und fliegt auf!

Lörrach (ots)

Mit Haftbefehl gesucht und mit Drogen im Gepäck, so versuchte ein Mann mit dem Fahrrad die Kontrollen an der Schweizer Grenze zu umgehen. Aufmerksame Zollbeamte konnten den Gesuchten stellen. Der Haftstrafe konnte er durch Bezahlung entgehen, der Anzeige wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln nicht.

Am Freitagabend, 2. Juni 2023, kontrollierte eine Streife des Hauptzollamtes Lörrach den Schweizer Staatsangehörigen auf einem grenzüberschreitenden Radweg in Lörrach - Stetten. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verhängte ein Gericht vor sechs Jahren eine Geldstrafe gegen den 44-Jährigen. Da der in der Schweiz lebende Mann weder die Strafe bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehl. Der Mann landete auf dem Bundespolizeirevier von wo aus er einen Bekannten anrief, der ihm die geforderten 4870 Euro vorbeibrachte. Somit konnte er sich die mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe ersparen. Eine Anzeige wegen der Einfuhr von Betäubungsmittel bekam er trotzdem.

