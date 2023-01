Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Person durch flüchtenden PKW-Fahrer gefährdet - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Gestern gegen 18 Uhr sollte ein PKW in der Waldstraße, in Höhe des Krankenhauses von einer Polizeistreife im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrolliert werden. Der Fahrer eines grauen Audi A3 ignorierte das Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit stadtauswärts. Die Beamten nahmen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug nach 5-minütiger Verfolgungsfahrt in der Falkenstraße stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er wird sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen. Nach Feststellung der Polizeibeamten wurde ein Radfahrer ungefähr in Höhe der Josef-Kaiser-Straße durch den flüchtenden PKW-Fahrer gefährdet. Dieser, eventuell weitere gefährdete Personen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591-870 zu melden.

